Ministério Público de Rio Negro abre vaga de estágio

Foi aberto edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de estagiário de ensino médio para atuarem junto à Coordenação Administrativa das Promotorias de Justiça da Comarca de Rio Negro-PR.

Podem se inscrever os alunos de ensino médio devidamente matriculados a partir do 1º ano – no caso de ensino profissionalizante, e do 2º ano no caso de ensino médio regular, que tenham 16 (dezesseis) anos completos até a data de início das atividades de estágio.

O candidato selecionado ocupará uma vaga existente junto à Coordenação Administrativa das Promotorias de Justiça de Rio Negro. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais vagas que venham surgir. O candidato aprovado fará jus à bolsa-auxílio de R$ 918,40, mais auxílio-transporte no valor de R$ 198,00 para estagiar de segunda a sexta-feira por 4 horas/dia.

Confira o edital completo: