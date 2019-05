Ministério Público Federal abre inquérito para apurar falta de funcionário no INSS de Rio Negro e Mafra

A previsão é que apenas quatro servidores estejam trabalhando na agência da Previdência Social em Mafra a partir de julho. Falta de funcionários pode causar colapso no atendimento

Um estudo divulgado do próprio Ministério do Planejamento aponta que o atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderá entrar em colapso devido ao número insuficiente de servidores e da grande quantidade de agendamentos.

As agências de Mafra e Rio Negro estão na lista, nas duas cidades o INSS está operando com apenas 65% do pessoal administrativo.

Segundo informações os pedidos de aposentadoria estão demorando mais de uma ano para serem concedidos. “Já tenho tempo de contribuição e idade para me aposentar, já levei toda a documentação e depois de um ano agora estão me encaminhando para Joinville”, diz um contribuinte que não quis se identificar. Alguns pedidos estão sendo encaminhados pelo INSS local para Joinville que também sofre com a falta de efetivo.

Outra dificuldade encontrada pelos contribuintes é o atendimento presencial para retirar dúvidas que não é mais feito também pela falta de pessoal.

O atendimento em Mafra pode piorar a partir de julho quando apenas quatro funcionários estarão dando expediente.

Atento aos acontecimentos o Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para apurar os fatos e as denúncias na demora no atendimento.

Já o INSS diz ter tomado diversas medidas para dar celeridade nas análises dos requerimento de solicitação de aposentadorias. Segundo o órgão varias pólos de trabalhos foram criados para analisar os processos em tempo integral. E que medidas foram adotadas para a concessão automática de benefícios e a instituição de um programa de bonificação por análise de benefício (previsto na MP 871), que aguarda autorização orçamentária para que possa ser executado. Os benefícios de salário-maternidade serão, inclusive, os primeiros a serem analisados dentro do programa.

O instituto também informa que, em alguns casos, a demora também acontece devido as pendências que não são do INSS, mas do próprio segurado, como falta de documentos, por exemplo.