Ministério Público pede impugnação de candidaturas em Rio Negro

Com o início prazo para o julgamento dos registros de candidatura, o Ministério Público Estadual do Paraná (MPE-PR) pediu a impugnação da candidatura a prefeito do Bruno Alves (Bruno Francisco Alves – Republicanos) e do candidato a vereador Gerson Heide (PDT).

Na ação que pede a impugnação da candidatura do Bruno Cesar Franscisco Alves, segundo o MPE, o candidato a prefeito está inelegível por ter sido destituído do cargo de conselheiro tutelar através de um procedimento administrativo disciplinas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Negro (CMDCA).

O MPE aponta na ação que a destituição foi devido a uma infração administrativa grave, caracterizada por crime de falsidade ideológica.

Bruno diz que irá recorrer da decisão e que o partido Republicanos terá candidato a prefeito em Rio Negro.

Gerson Heide renúncia a candidatura após impugnação

O candidato a vereador Gerson Heide (PDT), também teve seu registro de candidatura contestado pelo MPE. Na ação o Ministério Público discorre a demissão de Heide do Detran em 2018.

Gerson optou em não recorrer da ação e renunciou da candidatura. O anúncio foi feito em suas redes sociais onde o agora ex-candidato disse que está recorrendo da ação do Detran e que a justiça será feita. “Estou recorrendo da ação do Detran na esfera judicial em Curitiba. Como tenho plena confiança na Justiça e não quero gerar nenhum descrédito à população, pedi minha renúncia das eleições de 2020”, divulgou.