Mobilização em defesa do Sesc e do Senac será nesta terça-feira

O Sesc Senac em todo o Brasil realizarão nesta terça-feira, dia 16 de maio, às 16h, o Dia Nacional do Sistema S em defesa ao não corte de verbas, com diversas ações em nível nacional.

Em Rio Negro a mobilização será na rua lateral do Arquivo Público Municipal (Rua 7 de Setembro, 8 – Centro, Rio Negro). Os adeptos à causa podem comparecer vestindo uma camisa, camiseta ou blusa na cor preta.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Todos os clientes, alunos, colaboradores e entidades parceiras SESC e SENAC podem participar desta mobilização, que pretende ser de grande impacto à causa.

Na ocasião, a petição pública estará disponível para ser assinada.

O objetivo é chegar a 1 milhão de assinaturas. Link direto para assinatura: https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR131846

Segundo os organizados: “Caso a medida seja aprovada, 100 unidades do Sesc e Senac do país poderão ser fechadas. Cerca de 2,6 milhões de toneladas de alimentos deixarão de ser doadas pelo programa Mesa Brasil do Sesc, 7 milhões de horas-aula gratuitas deixarão de ser realizadas pelo Senac. E estes são só alguns exemplos. Contamos com o apoio de todos! Unidos pelo Sesc! Unidos pelo Senac!”