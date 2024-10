Modalidade Queimada estreia nos Jogos da Criança e Juventude de Rio Negro

A inovação também está presente na 32ª edição dos Jogos da Criança e Juventude Cidade de Rio Negro (JOCJURN’s). Na manhã desta quarta-feira (23) foi realizada pela primeira vez dentro dos jogos a modalidade de “Queimada”, válida para a categoria “D” (nascidos em 2015/ 2016).

Em um ambiente de muita descontração, alegria, mas também com boas estratégias, nesta quarta-feira foram os meninos que participaram da Queimada, onde as equipes que conquistaram um lugar no pódio foram as seguintes:

1º Ricardo Nentwig

2º Celso Catalan

3º Mafrense

Nesta quinta-feira será realizado do naipe feminino da Queimada, com nove equipes participantes (Referência, Mário Goeldner, Mathias A. Bohn, Ricardo Nentwig, Venceslau, Celso Catalan, Mafrense, Ana Zornig e José de Lima).

O 32º JOCJURN’s é um evento da Prefeitura Municipal de Rio Negro, realizado através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O jogo de Queimada é praticado por dois times. O objetivo é eliminar os adversários atingindo-os (queimando-os) com a bola. O esporte é bem popular em todo Brasil, sendo que também é chamado de “Baleado”, “Caçador”, “Mata-soldado” ou “Carimba”. Geralmente é praticado pelas crianças durante as atividades físicas nas escolas, nos parques ou nas ruas.