Momento de ação de graças é realizada pela Secretaria de Saúde de Rio Negro

Na tarde desta sexta-feira, a Secretaria de Saúde de Rio Negro realizou um momento de ação de graças no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

Os profissionais que atuam na saúde de Rio Negro, juntamente com outros servidores da Prefeitura, se reuniram em um dos jardins do parque ecoturístico para demonstrarem a gratidão pelas bênçãos e conquistas recebidas durante este ano. Também foi um momento para expressar o carinho pelos amigos e companheiros de trabalho. O evento foi idealizado pela secretária municipal de saúde, Simone Angélica Vitorino Gondro, e sua equipe.

O evento teve a presença do prefeito James Karson Valério, que enalteceu as conquistas da saúde neste ano. Ele citou, principalmente, os dados positivos relacionados aos atendimentos em todas as esferas da saúde pública de Rio Negro. O prefeito também agradeceu pelo apoio dos servidores, destacando que todos são responsáveis pelas grandes conquistas da atual gestão.

A ação também teve a participação do pastor Douglas Dias que proferiu algumas mensagens cristãs, entregas de presentes entre os servidores, um delicioso coquetel e muita descontração.