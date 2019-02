Morador da Fazendinha necessita de ajuda para cuidar de mais de 20 cães

O senhor Leopoldo, 71 anos de idade, morador da localidade da Fazendinha, em Rio Negro, √© um homem generoso que mora em sua humilde resid√™ncia apenas na companhia de seus c√£es. Ele sobrevive com um sal√°rio m√≠nimo, por isso necessita de apoio para sustentar todos os c√£es que foram acolhidos por ele. S√£o mais de 20 cachorros e alguns tiveram filhotes recentemente. AJUDA: A popula√ß√£o pode colaborar doando alimentos e ra√ß√£o. As doa√ß√Ķes podem ser deixadas na R√°dio Difusora de Rio Negro. Tamb√©m √© poss√≠vel adotar os c√£es. H√° cachorros de todos os portes que podem ser adotados por quem ama animais e deseja ter um novo amigo de quatro patas. A casa do senhor Leopoldo fica localizada na Estrada Geral da Fazendinha, tendo como refer√™ncia o Mercado do Joel. Toda ajuda √© muito importante e ser√° bem-vinda.

