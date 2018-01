Moradores da Fazendinha cobram obra abandonada em colégio de Rio Negro

Depois da mat√©ria publicada aqui na Gazeta na edi√ß√£o da √ļltima quarta-feira 24, mostrando o descaso da constru√ß√£o da Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Rio Negro, um morador da Fazendinha produziu um v√≠deo mostrando uma obra abandonada na localidade.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

A obra em quest√£o √© a constru√ß√£o de uma quadra poliesportiva coberta no Col√©gio Estadual Ana Schelbauer Braz de Oliveira que est√° inacabada, com infiltra√ß√Ķes e tomada pelo mato. O in√≠cio da obra or√ßada em cerca de R$ 450 mil foi no m√™s de fevereiro de 2015 com prazo para sua execu√ß√£o de 150 dias tem pouco mais de 60% da constru√ß√£o executada, faltando a coloca√ß√£o da cobertura, da quadra, acabamento e pintura. Portanto a obra que deveria ser iniciada e conclu√≠da em menos de 6 meses, poder√° completar tr√™s anos de abandono.

O morador narra no v√≠deo que em 2016 representantes do N√ļcleo de Educa√ß√£o do Paran√° junto com membros da Secretaria Municipal de Educa√ß√£o estiveram no local e realizaram uma reuni√£o com os moradores da localidade, onde relataram que por se tratar de um ano eleitoral (em 2016 teve elei√ß√£o para prefeito e vereadores) n√£o se podia fazer nada na obra e que ap√≥s o pleito seria realizada uma licita√ß√£o para a contrata√ß√£o de uma nova empresa para terminar a obra.

Fato este que não ocorreu e deixou a população da Fazendinha revoltada, já que antes no local onde está sendo construída a quadra coberta existia uma outra quadra de concreto que era usada pelos alunos. Hoje a escola não possuí nenhum espaço para prática de esportes, pois a obra inacabada está justamente no lugar onde funcionava a antiga quadra esportiva.

O morador mostra ainda no vídeo restos de construção, como madeira, pregos, entre outros espalhados e uma valeta que traz perigo aos estudantes da unidade escolar.