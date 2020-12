Moradores de Riomafra querem mais segurança no perímetro urbano da BR-116

Moradores estão fazendo constantes desabafos para autoridades de Riomafra solicitando que sejam tomadas medidas para aumentar a segurança no perímetro urbano da BR-116 em Rio Negro e Mafra. Além do aumento da segurança eles querem que seja instalada uma ciclovia no trecho.

Eles relatam que mesmo que algumas medidas tomadas pela Arteris Planalto Sul reduziram o número de acidentes, mas as ações não são suficientes, visto que comumente temos notícias de acidentes e rachas no trecho da rodovia que corta as duas cidades. Inclusive alguns vídeos podem ser vistos nas redes sociais.

Citam ainda que em toda a extensão urbana da BR-116 não existe sequer um metro de ciclovia, que poderia trazer mais segurança aos ciclistas, assim como incentivar o uso da bicicleta como meio de locomoção.

Os moradores cobram dos políticos a duplicação da rodovia, que segundo eles está atrasada em dois anos, a construção de viadutos, redutores de velocidades e fiscalização dos infratores.

Trevo da Norte Fios (antiga Faquivale)

O triste e conhecido “trevo da morte”, situado no km 210 da BR-116 na cidade de Rio Negro, também conhecido como Trevo da Norte Fios, Trevo da Faquivale, a cada semana vem sendo palco de trágicos acidentes, mas parece que sequer comove nossas autoridades municipais, federais e muito menos a Auto Pista que há anos vem sendo capa e manchete negativa dos noticiários, locais, regionais e até estaduais pelos constantes acidentes trágicos que ali ocorre, somente nas últimas semanas, dois trágicos acidentes ocorreram no já conhecido “trevo da morte”!

A população local até protestos já fizeram para comover as autoridades, mas parece que nada comove nossas autoridades, muito menos as vidas que ali foram perdidas. Até o momento nada se fala em adequação ou modificação ou até sinaleiros no local para impedir que as tragédias continuem.

Rachas

Constantes rachas também são constantes nas marginais deste trecho da BR-116. Na última semana foi filmado um “racha” entre dois carros na marginal nesta Br em Mafra, próximo ao trevo da Volvo Caminhões à noite. No vídeo é possível identificar inclusive a placa dos veículos, porém não se pode afirmar que elas sejam dos próprios veículos.

Racha é crime!

Racha é crime, os motoristas estão assumindo o risco ao produzi lo, gera multa valorada em 10 vezes, pena de até 3 anos de detenção, e em caso de envolvimento em acidente com feridos ou morte, pena de 5 a 10 anos de reclusão.

