Moradores em situação de rua são orientados em Rio Negro e Mafra

Nesta sexta-feira os municípios de Rio Negro e Mafra realizaram pelas áreas centrais uma ação alinhada de abordagem aos moradores em situação de rua. A ação atendeu aos pedidos da população, que através das redes sociais têm demonstrado preocupação com a situação, principalmente no Centro.

Orientações e cadastros foram realizados de forma pacífica e de acordo com a Política Nacional para a População em Situação de Rua e com a Resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos.

RIO NEGRO

Em Rio Negro participaram da ação diversas equipes especializadas, como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), profissionais da saúde, vigilância epidemiológica e de diversas secretarias municipais. A ação também teve a colaboração da Patrulha Patrimonial e da Polícia Militar.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a Prefeitura enalteceu a importância da ação:

Esta ação marca o início de um longo processo, mas a Prefeitura está totalmente empenhada em resolver os problemas e oferecer ajuda contínua. Através de esforços coordenados e da colaboração entre diferentes setores, a Prefeitura busca promover uma transformação positiva na vida dos moradores em situação de rua, garantindo que todos recebam o apoio necessário para um futuro melhor.

MAFRA

Nesta sexta-feira, 21, logo pela manhã, foram realizadas abordagens humanizadas e assistenciais a pessoas em situação de rua em Mafra. Equipes das secretarias municipais de saúde, do desenvolvimento urbano e da assistência social, além das polícias civil e militar percorreram locais que habitualmente estas pessoas circulam: rodoviária, arredores da praça Fer. Miguel Bielecki e da ponte metálica Dr. Diniz Assis Henning.

Abordagem social

Em um primeiro momento, a pessoa em situação de rua era abordada e chamada para conversar sobre sua situação. Após o relato, oferecia-se acolhimento com serviços de higiene, alimentação e atendimento psicossocial na Casa de Apoio Novo Amanhecer (CaNOA). Era conferida a documentação para ver a necessidade de fazer segunda via (encaminhamento ao CREAS), se possuíam programas de benefícios sociais (para garantir uma renda mínima e reduzir a vulnerabilidade) ou ainda se desejavam seguir viagem para a cidade de origem. Esta ação foi concentrada na rodoviária com equipe da Assistência Social. Também na abordagem, a pessoa poderia ser encaminhada à UPA e de lá, dependendo da situação, a serviços especializados de acolhimento.Foram abordadas cerca de 15 pessoas que receberam orientações.

Políticas Públicas

Além da abordagem, também foi feito recolhimento de entulhos abandonados, principalmente embaixo da ponte e fechamento de buraco no antigo banheiro municipal desativado sob a ponte Rodrigo Ajace.

O prefeito Emerson Maas e o vice Carlos Nitz acompanharam as equipes, constatando a importância desta ação conjunta, que pode vir a ser contínua. “Tivemos várias pessoas abordadas. Encaminhamos para tratamento, para UPA, para casa de passagem ou para sua cidade de origem. O objetivo foi o de fornecer uma mão de apoio a quem está nessa situação de rua”, destacou o prefeito, agradecendo a integração entre as parcerias nessa ação.

SAIBA MAIS

A Política Nacional para a População em Situação de Rua considera população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.