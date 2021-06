Morrem o coordenador da Defesa Civil de Rio Negro e os pais do menino Felipe vítimas da covid-19

A cada dia a Covid-19 faz mais vítimas em nossas cidades, nesta semana os pais do menor Felipe – garoto de 16 anos que foi encontrado sem vida em sua casa após os pais terem sido internados devido a Covid – foram vítimas da doença. Além deles também foi anunciada a morte do coordenador da Defesa Civil de Rio Negro, Nelson Patrício Furtado.

Os pais do Felipe, positivos para a Covid-19, estavam internados no Hospital Bom Jesus desde os meados de maio, quando o garoto também diagnosticado com a doença ficou sozinho em casa. Felipe faleceu no dia 30 de maio, quando foi encontrado sem vida em sua casa. Seus pais sucumbiram a doença no início desta semana, seu pai Nelson Alves de Freitas faleceu na noite de domingo (6) e sua mãe Jussara na manhã de segunda-feira (7).

Outra morte que também chocou e deixou a comunidade riomafrense triste foi a do coordenador da Defesa Civil de Rio Negro, Nelson Patrício Furtado.

Nelson tinha 63 anos e estava internado há mais de 15 dias em estrado grave no Hospital São Vicente de Paulo e não resistiu a covid-19 vindo a óbito as 05h30 desta segunda-feira.

Prefeitura de Rio Negro decretou luto oficial

A Prefeitura de Rio Negro decretou luto oficial de três dias pela morte do servidor municipal e coordenador da Defesa Civil, manifestando condolências aos familiares, parentes e amigos, rogando a Deus que conforte nossos corações.

O município de Rio Negro manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do servidor público Nelson Patrício Furtado.

Nelson foi um servidor muito dedicado e solícito no trabalho, dedicou a metade da sua vida ao serviço público e a Defesa Civil do município, tendo também atuado em diversos conselhos e entidades beneficentes, entre elas a FUNDIR e a APAE, em uma carreira de mais de 21 anos no serviço público.

Atualmente era vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e respondia pela coordenação da Defesa Civil Municipal. No entanto, precisou se afastar das funções nos últimos meses devido ao risco de contaminação, mas mesmo à distância continuava atuante.

Estava se recuperando de um quadro grave de Covid19, mas infelizmente teve complicações e veio à óbito nesta terça-feira por volta das 5h30, no hospital São Vicente de Paula, em Mafra-SC.

