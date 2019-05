Motorista de ambulância de Rio Negro que transportou medicamentos contrabandeados é exonerado

O motorista de ambulância da Prefeitura de Rio Negro flagrado junto com seu enteado transportando medicamentos contrabandeados do Paraguai foi exonerado e não é mais servidor municipal.

A decisão foi anunciada nesta semana após a sindicância instaurada para apurar os fatos ser encerrada. Segundo a procuradoria geral do município a exoneração se deu pelo desvio de conduta do servidor e que nenhuma outra irregularidade foi apontada pela investigação.

RELEMBRE O CASO

No final de outubro do ano passado, na madrugada do dia 28 (domingo) durante uma operação em conjunto da Polícia Militar e da Receita Federal na cidade de Cascavel, flagrou o uma ambulância de Rio Negro transportando anabolizantes e medicamentos oriundos do Paraguai.

O Motorista da ambulância, de 42 anos, funcionário público da Prefeitura de Rio Negro desde 2012, e o seu enteado de 26 anos foram presos em flagrante. Os dois contaram aos policiais que receberam R$ 5 mil para fazer o transporte e que o carregamento foi feito na cidade de Foz de Iguaçu, mas não informaram onde o contrabando seria descarregado.

A abordagem aconteceu na BR 277, no trevo de acesso a um dos bairros de acesso a cidade do oeste do Paraná, durante fiscalização de rotina. Durante a vistoria, as equipes encontraram uma grande quantidade de anabolizantes e medicamentos, entre abortivos e estimulantes, trazidos do país vizinho.