Motorista de Uber reage a assalto e é assassinado em Rio Negro

Na noite desta segunda-feira (09), a equipe da Polícia Militar de Rio Negro foi acionada na Rua Rio de Janeiro, no Centro, local que se encontrava a guarnição do Corpo de Bombeiros, tendo um homem em óbito com ferimento no pescoço e próximo ao corpo, uma faca.

Com o auxílio do sistema de monitoramento municipal foi possível verificar que um veículo Ford/Ka de cor prata chegou ao local do crime e dois masculinos desceram do veículo e entraram em luta corporal. Após, um dos masculinos ficou caído e o outro saiu do local com o veículo em rumo incerto.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foram realizadas diligências em outras câmeras de segurança, onde foi possível identificar a placa do veículo, tendo como proprietário um morador do município de Mafra e motorista de aplicativo UBER.

Com apoio de guarnições da PM de Mafra foi possível verificar que o masculino em óbito seria o proprietário do veículo. Bruno Damas Pereira tinha 27 anos de idade.

Após informações, que o veículo seguia em direção a Porto União-SC e União da Vitória-PR, foi realizado cerco pela equipe de União da Vitória, sendo logrado êxito na abordagem do veículo, com dois ocupantes, os quais confessaram a autoria do crime, informando que anunciaram o assalto e a vítima reagiu, vindo a desferir um golpe de faca no mesmo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Diante do flagrante, os autores (um deles menor de idade) foram presos e conduzidos a Delegacia de Rio Negro. A vítima foi encaminhada pelo IML de Curitiba, no local apreendido pela criminalística a faca e o celular da vitima.