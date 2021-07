Motoristas de vans escolares de Rio Negro poderão adquirir carros com isenção de IPI

Compartilhar no Facebook

Foi aprovado na última sessão da Câmara de Rio Negro pelos vereadores um requerimento para que seja enviado um ofício ao deputado estadual Caputo Neto solicitando que ele envie a Câmara dos Deputados um pedido de proposta de emenda a lei federal nº 8.989/1995, que trata da aquisição de automóveis de passageiros de fabricação nacional com isenção do IPI para o serviço de táxi ou portadores de deficiência física.

Os vereadores rionegrenses querem que o benefício, a exemplo dos taxistas, seja estendido aos proprietários de vans escolares ou àqueles que pretendem adquirir o veículo para trabalhar no ramo de transporte de alunos.

Veja a justificativa do requerimento na íntegra:

“Tal pleito prende-se ao fato de que a Lei beneficia àqueles que pretendem comprar um automóvel para o serviço de táxi, o que a nosso ver, salvo melhor entendimento, poderia perfeitamente ser direcionada de igual forma aos interessados com o transporte de alunos com vans, obedecendo naturalmente, as regras impostas aos taxistas. Atualmente tal benefício está sendo disponibilizado também para motoristas de aplicativos e os motoristas de vans escolares não estão sendo favorecidos”.