Motoristas do transporte escolar de Rio Negro são capacitados

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, está promovendo um curso de capacitação para os motoristas do transporte escolar municipal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O curso aborda a “Qualidade no atendimento para motoristas”, tendo como temas: postura e comportamento pessoal e profissional no setor publico, apresentação pessoal, organização e higiene do local de trabalho, características do publico a ser atendido, comunicação e humanização no atendimento ao passageiro, como atender uma pessoa com deficiência, resolução de conflitos e tomada de decisão e como manter equilíbrio em acidentes.

A capacitação iniciou no dia primeiro e vai até esta sexta-feira nas dependências do Senac de Rio Negro, que é a entidade contratada para ministrar o curso.

“O curso tem a finalidade de melhorar a formação dos condutores de transporte escolar, capacitando-os para uma condução segura e responsável”, enfatizou Samuel de Lara, responsável pelo transporte escolar do município de Rio Negro.