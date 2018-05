Compartilhar no Facebook

Motoristas enfrentam filas em Rio Negro e Mafra para abastecer seus veículos. Pelo 4º dia seguido, caminhoneiros fazem manifestações em 25 estados e no Distrito Federal causando reflexos por todo o país. Os atos nesta quinta-feira (24) são contra a disparada do preço do diesel que faz parte da política de preços da Petrobras, em vigor desde julho.

Vídeo: Divulgação/Redes sociais