Movimento do Ecossistema de Inovação de Rio Negro realiza o primeiro Happy Tech

O Movimento do Ecossistema de Inovação de Rio Negro realizou o primeiro Happy Tech. O evento em formato inovador reuniu mais de 50 empreendedores do município de Rio Negro na última terça-feira (23).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Esta ação realizada pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura de Rio Negro, através do Espaço Empreender, Associação Comercial e Senac, faz parte da programação do Ecossistema de Inovação do município, que envolve empreendedores que buscam ampliar o desenvolvimento de suas empresas por meio da inovação.

Foi um grande momento de fomento à inovação do município, apresentando ideias e relatos de sucesso, possibilitando um networking entre as empresas participantes e contribuindo para um ambiente de negócios inovador no município.

Este formato Happy Tech proporciona aos participantes a absorção de informação e conhecimento de uma forma interativa e dinâmica, onde o espaço com microfone e telão fica à disposição para uma apresentação compacta de cinco minutos para aqueles que se inscrevem previamente para utilizar esse tempo fazendo um breve relato da sua atuação de negócios. Esse modelo com blocos de apresentações e intervalos entre eles, permite que as pessoas se conectem e gerem negócios no ambiente que de forma descontraída proporcionando a aproximação de uma maneira natural.

Além da apresentação de dez empresas que estavam presentes, o evento inovador também contou com a participação do prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, e dos secretários municipais Lisandro José Lorena Pinto (administração) e William Mazur (indústria e comércio), que de forma remota entraram ao vivo diretamente de São Paulo para anunciar o prêmio conquistado pela gestão em reconhecimento ao Programa Rio Negro Cidade Segura.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segundo o consultor do Sebrae, Alex de Paula, este evento será replicado devido ao grande sucesso. “Rio Negro tem pessoas incríveis e com grande potencial empreendedor, com esse movimento iniciado através do Ecossistema de Inovação, vamos alinhar junto aos parceiros que também buscam o desenvolvimento do município, novas datas para realização dessas ações”, ressaltou o gestor do Território Gralha Azul.