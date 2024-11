Município de Rio Negro antecipa segunda parcela do 13º salário aos servidores

O Município de Rio Negro antecipou nesta quinta-feira o pagamento da segunda parcela do 13º salário aos servidores públicos. Com isso foram injetados R$ 1.471.016,66 na economia local. Em junho, quando foi pago a primeira parcela, foram injetados R$ 1.802.207,02.

A ação favorece o servidor e o comércio local neste fim de ano, quando a economia fica mais aquecida devido às compras de Natal, principalmente.

A antecipação do pagamento do 13º só foi possível por conta da excelente gestão financeira que o município tem feito, deixando todas as contas da Prefeitura pagas em dia, mantendo assim uma boa saúde financeira.

O prefeito James Karson Valério, juntamente com o secretário municipal da fazenda, Thiago Worms, esteve na manhã desta quinta-feira no departamento de recursos humanos da Prefeitura com parte da equipe de finanças e parabenizou a todos pela competência no trabalho realizado durante o ano todo.