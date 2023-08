Município de Rio Negro reafirma compromisso com o meio ambiente

Na manhã desta segunda-feira (14), durante o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais realizado no auditório Mário de Mari, no Câmpus da Indústria (Fiep), em Curitiba, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, assinou um protocolo de intenção para a ampliação do Selo Clima Paraná, que reconhece as empresas que reduzem ou compensam suas emissões de gases de efeito estufa. James foi convidado a assinar o termo em nome dos prefeitos do Paraná.

O evento – que é promovido pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) – tem como objetivo apresentar os resultados do Programa Paranaense de Mudanças Climáticas (Paranaclima), que desenvolve projetos e ações de prevenção e mitigação aos efeitos das mudanças climáticas no Estado.

O fórum é um espaço de diálogo e cooperação entre os diversos atores da sociedade, incluindo representantes governamentais, especialistas em mudanças climáticas, organizações não governamentais e setor privado. Além do prefeito James, Rio Negro esteve representado por membros da equipe técnica da Defesa Civil, que durante a tarde de hoje participam de mais ações do evento.

Entre os assuntos do encontro estão o Inventário Paranaense de Emissão de Gases de Efeito Estufa, elaborado pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), com emissões municipalizadas; o Plano de Ação Climática do Paraná, que será disponibilizado para consulta pública; o Mapeamento das Áreas Vulneráveis às Mudanças Climáticas, elaborado pelo Simepar; e as Ações de Mitigação e Adaptação realizadas pelo Paranaclima, como o Selo Clima Paraná e o Poliniza Paraná.

O Paraná também aderiu ao Pacto Nacional pela Gestão das Águas, uma iniciativa da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para fortalecer a gestão integrada dos recursos hídricos no país.

AÇÕES EM RIO NEGRO

Rio Negro já desenvolve diversas ações em prol da preservação do meio ambiente, como a coleta seletiva, reciclagens de resíduos e pneus, coleta de embalagens vazias de agroquímicos, limpeza de rios e plantio de árvores nativas, processo de compostagem, sequestro de carbono na agricultura, cujo benefício principal é a redução da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, entre outras ações que são realizadas através de importantes parcerias relacionadas às práticas ambientais, sociais e de governança, mostrando que o município de Rio Negro mantém e fortalece cada vez mais a responsabilidade socioambiental.