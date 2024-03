Município de Rio Negro recebe mais de R$ 3 milhões de recursos para obras

Na última sexta-feira (15), o prefeito de Rio Negro se reuniu com representantes da Caixa Econômica Federal para consolidar a assinatura de dois importantes contratos de repasse, que foram celebrados entre a União Federal e o Município de Rio Negro por intermédio do Ministério das Cidades e do Ministério do Turismo, ambos representados pela referida instituição financeira.

Um dos contratos possui o valor de investimento (repasse + contrapartida) de R$ 978.915,00 e tem como objetivo a pavimentação asfáltica de via dentro do quadro urbano do município de Rio Negro. Já o outro contrato possui o valor de investimento de R$ 2.222.000,00 que será destinado para a quarta etapa de construção do centro de eventos municipal de Rio Negro. Os recursos foram indicados pelos deputados federais Luciano Ducci e Stephanes Júnior.

Além dos representantes da Caixa Econômica Federal, o encontro no gabinete do prefeito também reuniu profissionais das secretarias municipais de planejamento, fazenda, obras e turismo.