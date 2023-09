Mutirão de limpeza do rio Negro recolheu mais de 500 kg de resíduos

Na semana do Dia Mundial de Limpeza dos Rios e Praias, o Sesc Rio Negro organizou uma série de ações que demonstraram um comprometimento notável com a preservação do meio ambiente e a conscientização da comunidade local.

Durante os dias 13 e 14 de setembro, a Fundação Comunitária de Desenvolvimento Integrado do Município de Rio Negro (FUNDIR) conduziu rodas de conversa educativas com as crianças da unidade, abordando temas cruciais como a separação de resíduos e a reciclagem. Essa iniciativa visava educar as futuras gerações sobre a importância de cuidar do nosso planeta desde cedo.

No dia 14 de setembro, uma colaboração notável ocorreu, com a participação do Exército, 5º Regimento de Carros de Combate (5ºRCC), na limpeza do rio Negro, mais especificamente na localidade da Pirambeira. Essa ação conjunta entre o Sesc Rio Negro e o Exército demonstrou o poder da união em prol do meio ambiente e serviu como um exemplo inspirador para a comunidade local.

No dia seguinte, 15 de setembro, uma ação importante ocorreu com a soltura de alevinos nativos no rio Passa Três. A reintrodução de peixes nativos é fundamental para a preservação dos ecossistemas aquáticos e contribui para a manutenção da biodiversidade na região. Também no dia 15, a 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada preparou o terreno do antigo aterro sanitário de Rio Negro para o plantio de mudas nativas.

Em 16 de setembro, parceiros e voluntários das cidades de Rio Negro-PR e Mafra-SC se uniram para limpeza do rio Negro. Realizaram coleta de lixo nas margens e no próprio rio, demonstrando um comprometimento com a restauração e conservação desse recurso natural essencial. Além disso, a soltura de alevinos também ocorreu nesse dia, contribuindo para a revitalização da fauna aquática na região.

Outra ação igualmente importante foi o plantio de mudas de árvores nativas no antigo aterro sanitário, área que está passando por um processo de recuperação ambiental. O plantio de árvores nativas é crucial para restabelecer ecossistemas saudáveis e mitigar os impactos ambientais causados por atividades passadas.

Essas iniciativas do Sesc Rio Negro e seus parceiros demonstram claramente o compromisso com a preservação do meio ambiente e a busca por soluções sustentáveis para os desafios ambientais enfrentados pela região. As ações resultaram em 540 kg de lixo recolhido e cerca de 100 mudas nativas plantadas. Além disso, elas servem como inspiração para que outros grupos e comunidades se envolvam ativamente na conservação dos rios e praias, promovendo a conscientização e ações concretas em prol de um planeta mais saudável e equilibrado.