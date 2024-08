Na segunda e terça-feira não haverá expediente na Prefeitura de Rio Negro

Na próxima segunda e terça-feira não haverá expediente na Prefeitura de Rio Negro. No dia 05 será ponto facultativo e no dia 06 feriado municipal, de acordo com o Decreto nº 84/2024. O município celebra o dia do padroeiro Senhor Bom Jesus da Coluna.

A celebração em Louvor ao Senhor Bom Jesus da Coluna é a mais tradicional da cidade de Rio Negro e reúne sempre um grande público. Confira a programação para o dia 06 de agosto:

7h: Missa com a equipe de trabalho

10h: Missa Solene do Senhor Bom Jesus da Coluna

12h: Completo serviço de cozinha, bar e diversões

13h30: Grande tarde da amizade

17h: Procissão pelas ruas de Rio Negro e Mafra

Atrações musicais: Bia Azevedo e Turbinados da Vaneira

O Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU) informa como funcionará o serviço de transporte público em Rio Negro durante o feriado municipal do dia 06 de agosto.

A linha Faxinal/Bom Jesus estará operando normalmente.

A linha Fronteira terá dois horários: 7h da Vila São Judas Tadeu até o Centro e às 16h40 do Banco Santander até a Vila São Judas Tadeu.

A linha Roseira não estará em operação.

No dia 07 todas as linhas estarão operando normalmente.

Atualmente a Expresso Presidente é a responsável pelo serviço de transporte público em Rio Negro e Mafra. É possível conferir os horários e demais informações no site da empresa: https://www.expressopresidente.com.br/cidades/riomafra/