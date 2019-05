Na Semana do Museu exposição contará a história dos habitantes rionegrenses

A exposição contará com peças e fotografias que apresentam todas as vertentes culturais da cidade

Rio Negro vai colocar em exposição a partir do dia 23 (quinta-feira), no Museu Histórico Professora Maria José França Foohs, uma mostra que contará a história dos habitantes rionegrenses, dos povos indígenas que habitavam a nossa região aos imigrantes que colonizaram as nossas terras.

A exposição faz parte da participação do município na 17° Semana Nacional de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em comemoração ao Dia Internacional de Museus, celebrado em 18 de maio.

Neste ano a Semana do Museu traz como tema: “Museus como Núcleos Culturais: o Futuro das Tradições”, propondo um debate sobre o papel dos museus como centros receptores de práticas, costumes e pensamentos culturais.

Na quarta-feira, dia 22, será realizada, no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, às 9h30min a abertura da Semana Nacional do Museu, onde haverá uma palestra com professor Cristian Simette Rocha.

EXPOSIÇÃO

A exposição estará aberta ao público de terça a sexta-feira das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h e aos finais de semana e feriados das 13h30min às 17h, até o dia 9 de junho. Grupos maiores devem agendar pelo telefone 3643-7664.