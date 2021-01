Na TV: Rio Negro é uma das cidades menos ensolaradas do Brasil

Nesta sexta-feira (08), o rionegrense Luiz Fernando Anselmo resgatou um vídeo histórico sobre um fato interessante da cidade de Rio Negro.

A reportagem do Programa Fantástico, da TV Globo, mostrou que em 1999 a cidade de Rio Negro-PR era a menos ensolarada do Brasil.

Nos anos seguintes, uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) indicou que Curitiba, Joinville e Jaraguá do Sul foram as cidade onde o sol menos apareceu em todo Brasil no ano de 2013. Foram apenas 116 dias de sol, o que representa 68% de 2013 com nebulosidade ou chuva.

Assista: