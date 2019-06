Não é Ovni! Estação Espacial cruzará o céu de Riomafra hoje

A Estação Espacial Internacional (ISS), laboratório que orbita a quilômetros de distância do planeta, cruzará hoje (quarta-feira) o céu de Rio Negro e Mafra.

Se o céu estiver limpo, para observar basta olhar para cima exatamente às 18h54 no sentido do azimute 227 e a 70º de elevação. É preciso observar exatamente nessas condições. Confira abaixo as informações de como visualizar. A ISS estará visível a “apenas” 447 km da cidade.

A ISS tem 108 metros de largura por 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. Orbita a Terra a 27 mil quilômetros por hora. Com o céu sem nuvens será possível ver o objeto brilhando em movimento no céu.

SAIBA MAIS

A Estação Espacial Internacional é um projeto liderado pelos EUA (NASA), Canadá (CSA), Japão (JAXA) e Rússia (Roscosmos), junto aos países da Europa que integram a ESA (Agência Espacial Europeia) — Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido — com o intuito de construir uma espécie de laboratório no espaço.

O objetivo da estação, a princípio era dar suporte a experimentos em ambiente de microgravidade e observar e monitorar a Terra, mas atualmente, seu objetivo está relacionado a dar suporte a viagens espaciais cada vez mais longas.

A construção da estação Espacial começou em 1988 e terminou em 2010. Ela representa uma nova era na conquista do espaço e uma tentativa de democratizar a tecnologia aeroespacial: são 15 nações trabalhando em conjunto para a realização do projeto. O Brasil inicialmente fez parte desse grupo de países, mas, por não conseguir financiamento para o módulo “ExPrESS”, do qual ficou responsável, foi excluído do programa em 2007.

Outro aspecto interessante do projeto da estação espacial é que ele reúne os antigos rivais da corrida espacial, EUA e Rússia, em um trabalho de cooperação onde o conhecimento dos russos adquiridos na Estação Mir (estação espacial russa criada em 1986 e destruída em 2001) foi fundamental.

Em 1988, quando foi lançado o primeiro módulo da estação, ela recebeu o nome de Freedom (liberdade) do então presidente americano Ronald Reagan. Mas, após sofrer incríveis cortes no orçamento do Congresso americano e, por isso, começado a receber mais apoio de outros países, recebeu o nome de Estação Alpha. O nome atual de Estação Espacial Internacional, ou International Space Station (ISS), só viria alguns anos depois.

AZIMUTE E ELEVAÇÃO

Para que você encontre um objeto no céu, seja a ISS, um satélite ou planeta, é usado um sistema de coordenadas, conhecido como Coordenadas Altazimutais .

Apesar do nome complexo, na realidade são fáceis de entender e se valem de conceitos simples: o Azimute e a Elevação.

O azimute e a elevação são coordenadas locais, ou seja, valem somente para determinado local de observação. Valores válidos para São Paulo, por exemplo, serão diferentes para valores válidos para Goiânia, etc.

Uma vez que você compreenda (é fácil) o conceito apresentado, saberá para onde olhar para ver a Estação Espacial, Planetas, Iridium Flare, etc. Como exemplo, vamos supor que você deseje ver a Estação Espacial Internacional, que em determinado dia poderá ser vista no azimute de 45 graus com elevação de 55 graus.

AZIMUTE

Lembra-se dos Pontos Cardeais e dos valores marcados em uma bússola? Então já tem 90% do caminho andado!

O Azimute é o valor em graus contado a partir do Norte, no sentido dos ponteiros do relógios, e que indica um ponto qualquer no horizonte. Os valores de azimute variam de zero a 360 graus. O requisito básico para conhecer um determinado azimute é saber onde fica o Norte. Para isso você vai precisar de uma bússola.

ÂNGULO DE ELEVAÇÃO

Da mesma maneira que o azimute, a elevação de um objeto no céu também é medida em graus e nada mais é do que a altura do objeto (satélite, planeta, etc) acima da linha do horizonte.

Os valores do ângulo de elevação variam desde zero grau quando o objeto está sobre a linha do horizonte até 90 graus, quando está exatamente sobre nossa cabeça. Esse ponto é conhecido como Zênite.

A ilustração acima exemplifica o conceito e mostra onde achar a Estação Espacial citada no exemplo, no ângulo de elevação de 55 graus.

