Não é Ovni! Satélites Starlink cruzarão o céu de Riomafra hoje

Uma espécie de carrossel luminoso formado por uma constelação de satélites passou a cruzar céu de todo o mundo. O “trem” é formado por nada menos que 60 satélites enfileirados e pode ser visto nas noites escuras. A passagem dos satélites Starlink chamou a atenção das pessoas em diversas cidades na noite da sexta-feira (06). Segundo o site Satview, há previsão de que na noite deste domingo (08), novamente os satélites estejam visíveis na região de Riomafra, entre 19h38 e 19h43, sendo o ápice às 19h41 com 71° de elevação no azimute 169°.

SOBRE OS SATÉLITES

A empresa SpaceX lançou no dia 11 de novembro deste ano a segunda frota de seus satélites Starlink. Mais 60 satélites foram enviados para a órbita terrestre a bordo de um foguete Falcon 9, apenas seis meses depois do lançamento das primeiras 60 unidades. A ideia é que o projeto conte com pelo menos 12 mil unidades, mas é possível que esse número suba para 42 mil, tudo para fornecer internet de alta velocidade a toda a extensão do planeta.

AZIMUTE E ELEVAÇÃO

Para que você encontre um objeto no céu, seja a ISS, um satélite ou planeta, é usado um sistema de coordenadas, conhecido como Coordenadas Altazimutais .

Apesar do nome complexo, na realidade são fáceis de entender e se valem de conceitos simples: o Azimute e a Elevação.

O azimute e a elevação são coordenadas locais, ou seja, valem somente para determinado local de observação. Valores válidos para São Paulo, por exemplo, serão diferentes para valores válidos para Goiânia, etc.

Uma vez que você compreenda (é fácil) o conceito apresentado, saberá para onde olhar para ver a Estação Espacial, Planetas, Iridium Flare, etc. Como exemplo, vamos supor que você deseje ver a Estação Espacial Internacional, que em determinado dia poderá ser vista no azimute de 45 graus com elevação de 55 graus.

AZIMUTE

Lembra-se dos Pontos Cardeais e dos valores marcados em uma bússola? Então já tem 90% do caminho andado!

O Azimute é o valor em graus contado a partir do Norte, no sentido dos ponteiros do relógios, e que indica um ponto qualquer no horizonte. Os valores de azimute variam de zero a 360 graus. O requisito básico para conhecer um determinado azimute é saber onde fica o Norte. Para isso você vai precisar de uma bússola.

ÂNGULO DE ELEVAÇÃO

Da mesma maneira que o azimute, a elevação de um objeto no céu também é medida em graus e nada mais é do que a altura do objeto (satélite, planeta, etc) acima da linha do horizonte.

Os valores do ângulo de elevação variam desde zero grau quando o objeto está sobre a linha do horizonte até 90 graus, quando está exatamente sobre nossa cabeça. Esse ponto é conhecido como Zênite.

A ilustração acima exemplifica o conceito e mostra onde achar a Estação Espacial citada no exemplo, no ângulo de elevação de 55 graus.

Fonte: Site Apolo11