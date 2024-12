Natal do Circo Social 2024 atende mais de 3 mil crianças em Riomafra

Foi finalizada nesta sexta-feira, 27 de dezembro, mais uma edição do tradicional Natal do Circo Social, que atende comunidades de Mafra e Rio Negro. Mais de 3 mil crianças puderem ser beneficiadas e se encantar com a ação que foi realizada em mais de 23 comunidades e na sede do Circo Social.

A programação mensal contou com apresentações e entregas de brinquedos nas comunidades e associações parceiras do Circo Social, evento em parceria com o grupo União Motoboys Riomafra & Amigos, visitas na casa do Papai Noel do Circo Social na sede situada em Mafra, além de entregas de cestas básicas, panetones e caixas de bombons.

O evento contou ainda com a decoração externa no Circo Social com luzes e cenários. O local também contou com a casa do Papai Noel, presépio e garagem da alegria. O público visitou a casa gratuitamente e se encantou com toda a decoração preparada por muito carinho pelos voluntários do Circo Social e com a colaboração dos parceiros.

O Natal do Circo Social contou também com as Cartinhas do Papai Noel, onde 260 crianças de Riomafra foram atendidas e puderem retirar o seu sonho com a presença do Papai Noel e seus ajudantes.

O Circo Social mais uma vez agradece a participação voluntária dos riomafrenses e comunidade que colaboraram nessa grande corrente do bem que contribuíram para atender e realizar mais uma edição do Natal do Circo Social, principalmente daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

APOIADORES

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Natal Encantado do Circo Social deste ano contou com o importante apoio dos seguintes parceiros (em ordem alfabética):

Bridgestone Bandag – Unidade Mafra

Casa do Foguete

CEIM Gunther Werner

Ceres Agricultura

Cineplus Emacite Mafra

Colégio Mafrense

Escola Referência Mundo Mágico

Gr Valentim Produtora

Lil Beez – Flag Football

Loja Ale Kids

Marcos Veículos

Metalúrgica Zenker

Polo Uningá Mafra

Strack Motos

As fotos das entregas das cartinhas podem ser obtidas em www.circosocial.org e também pelo Whats 47 98496-1539.

O Circo Social deseja a todos um 2025 repleto de muita paz, luz e grandes realizações.