Natal do Circo Social atende mais de 7 mil crianças em Riomafra

Foi finalizada nesta quarta-feira, dia 28 de dezembro, mais uma edição do tradicional Natal do Circo Social, que atende comunidades de Mafra e Rio Negro.

A programação mensal contou com apresentações e entregas de brinquedos nas comunidades e associações parceiras do Circo Social, motociata de entrega de brinquedos com os parceiros do grupo União Motoboys Riomafra & Amigos, visita ao espaço Natal Encantado na sede situada em Mafra e entregas de cestas básicas, panetones e caixas de bombons.

Ao total das ações mais de 7 mil crianças puderem ser beneficiadas e se encantar com o Natal do Circo Social realizado em mais de 21 comunidades e em sua sede.

O Circo Social teve também o Natal Encantado realizado em sua sede. Além da decoração externa com luzes e cenários, o local também contou com a casa do Papai Noel, presépio, super salão Jurassic World com presença de dinossauros e ainda a sala de vídeo 3D montada sob o Motorhome do Papai Noel, numa viagem incrível de magia e esperança.

O público visitou a casa gratuitamente e se encantou com toda a decoração preparada com muito carinho pelos voluntários do Circo Social e colaboração dos parceiros.

O evento fez parte do calendário municipal natalino e contou com apoio da Prefeitura Municipal de Mafra, contabilizando mais de 4.000 visitas durante a programação de visitas.

O Natal do Circo Social contou também com as Cartinhas do Papai Noel, onde o total de 326 crianças de Riomafra foram atendidas e puderem retirar o seu sonho com a presença do Papai Noel e seus ajudantes.

O Circo Social mais uma vez agradece a participação voluntária dos riomafrenses e empresários que colaboraram nessa grande corrente do bem que contribuíram para atender e realizar mais uma edição do Natal do Circo Social, principalmente daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

HOMENAGEM

O Natal Encantado do Circo Social deste ano fez mais uma vez a homenagem ao voluntário Acir Lisboa, que faleceu vítima da Covid-19. Acir atuava como Papai Noel há mais de 15 anos sempre com muita dedicação e entusiasmo para alegrar a todos. Também participava das ações do Circo Social em diversas áreas, como Papai Noel, vestindo fantasias de personagens infantis diversas, entre outras realizações, sempre ajudando voluntariamente para tornar a vida das pessoas mais feliz.