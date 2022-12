Natal é celebrado na rede socioassistencial pública de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O espírito natalino contagiou as unidades socioassistenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Negro.

Foram realizadas atividades voltadas à comemoração do Natal em todos os serviços: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Convivência Henrique Witt e Abrigo Institucional Jane Sabino Ferreira. As atividades contaram com dinâmicas de grupo, vídeo, entrega de brinquedos e lembrancinhas, amigo secreto e lanche.

Comemorar essa data com as pessoas que frequentam os serviços representa um momento muito importante porque marca a trajetória de convívio durante todo o ano. Momento de buscar espiritualidade, fortalecimento de vínculos entre os familiares, entre as pessoas de convívio eventual e entre profissionais e usuários. Momento de reflexão, harmonização, alegria, esperança e também de cada equipe de trabalho da rede socioassistencial firmar seu compromisso e propósito de primar pela proteção social da população rio-negrense assistida pelos serviços que a compõe.

As comemorações marcaram o fim de um ano bastante profícuo, assim como a esperança de um 2023 ainda melhor.