Natal em Rio Negro é celebrado com diversos eventos emocionantes

A abertura oficial do Natal 2022 em Rio Negro ocorreu no dia 15 de novembro durante a 18ª Festa da Colonização. Na ocasião o bom velhinho chegou e encantou a todos os presentes no evento. Ele interagiu com as crianças e recebeu das mãos do prefeito James Karson Valério a chave da cidade.

Desde então diversos eventos estão sendo realizados no município para proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família. Além disso, a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou a decoração com luzes de Natal por toda a cidade, inclusive com decoração no prédio do Seminário Seráfico.

PASSEATA NIKOLAUS KINDER

No √ļltimo dia 7 ocorreu a tradicional passeata Nikolaus Kinder, que √© uma tradi√ß√£o do Natal rio-negrense. Com lanternas as crian√ßas iluminam o caminho, trazendo uma mensagem de esperan√ßa, amor e paz.

Para manter essa tradi√ß√£o sempre forte, Rio Negro conta h√° anos com uma pessoa muito especial, que inspira gera√ß√Ķes e fortalece a cultura rio-negrense, em especial o Natal. Durante o evento a senhora Valtrudes Shossig, conhecida carinhosamente como Traudi, foi homenageada. Ela tem sido uma importante protetora das tradi√ß√Ķes e cultura. Todos os anos nos proporciona esse espet√°culo que √© a passeata Nikolaus Kinder. Por sua dedica√ß√£o, comprometimento e contribui√ß√£o ao munic√≠pio de Rio Negro, foi conferido √† Valtrudes Shossig o certificado ‚ÄúHonra a Quem Tem Honra‚ÄĚ.

CANTATA NATALINA

Na noite da sexta-feira uma emocionante cantata natalina foi realizada em frente à loja Afubra, no bairro Bom Jesus. Além da presença do Papai Noel, o evento foi abrilhantado com a apresentação da Banda Marcial do Colégio Caetano Munhoz da Rocha e dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Agostinho Paizani Filho.

NATAL NA ROSEIRA

A localidade de Roseira recebeu o Papai Noel na tarde do √ļltimo s√°bado no Gin√°sio de Esportes Evil√°sio Khull, na Escola Jos√© de Lima. O evento teve apresenta√ß√Ķes das escolas Jos√© de Lima, Eraldo Germano Plautz e CMEI Claci Maria de Lima.

AUTO DE NATAL

No domingo foram realizados em Rio Negro o Concerto de Natal da Escola de M√ļsica Anna Magdalena Bach e o Auto de Natal com o Grupo Municipal de Teatro no Parque Ecotur√≠stico Municipal S√£o Lu√≠s de Tolosa. Foram dois eventos que encantaram o p√ļblico com uma proposta bastante encantadora sobre f√©, solidariedade e esperan√ßa.

A Feira de Artesanato ocorreu das 15h √†s 19h. O concerto teve in√≠cio √†s 17h no Cine Teatro Ant√īnio C√Ęndido do Amaral. O Auto de Natal iniciou √†s 20h.

O Auto de Natal √© o novo espet√°culo do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro. A hist√≥ria se passa durante a v√©spera de natal, quando uma pobre menina que mora nas ruas pede ajuda para saciar sua fome. Al√©m disso, a menina busca encontrar o ‚Äúverdadeiro esp√≠rito de natal‚ÄĚ.¬† A hist√≥ria √© contada pelos integrantes do elenco adulto do grupo, que representam v√°rios personagens, como narradores, um atarefado homem de neg√≥cios, uma senhora preocupada com as compras, uma menina mimada, um simp√°tico casal de velhinhos, uma gata prestes a dar a luz e um anjo da esperan√ßa. Em meia a esse enredo, o elenco infantil √© respons√°vel por representar a cl√°ssica hist√≥ria do nascimento do menino Jesus, com muita delicadeza.

Todas as fotos dos eventos estão disponíveis na página da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Rio Negro no Facebook: www.facebook.com/rionegrooficial

CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA

Est√£o abertas as inscri√ß√Ķes para o Concurso de Decora√ß√£o Natalina Residencial de Rio Negro. Para participar os interessados devem se inscrever na Secretaria de Cultura e Turismo at√© √†s 11h do dia 23 de dezembro.

Podem participar residências localizadas no município de Rio Negro. Para a inscrição é necessário apresentar documento de Identidade, CPF e comprovante de residência.

Será premiada uma residência em cada categoria: Beleza, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Voto Popular, Inovação e Criatividade. Os prêmios serão de R$ 2 mil.

PROGRAMA√á√ÉO PARA OS PR√ďXIMOS DIAS

14/12 Quarta-feira – 19h

Encontro de Cordas – Eduardo Oliveira

Local: Cine Teatro Ant√īnio C√Ęndido do Amaral

15/12 Quinta-feira – 19h

Natal na Fazendinha com a presença do Papai Noel

Escolas Jo√£o Braz de Oliveira e Escola Estadual Ana Braz de Oliveira

Local: Gin√°sio de Esportes Irm√£os Haide

16/12 Sexta-feira – 20h

Auto de Natal no Lageado com a presença do Papai Noel

Local: Rancho Richter

Participação: Escolas Municipais Duque de Caxias e Paulino Valério, Escola Estadual Maximiano Pfeffer e CMEI Alceu Antonio Swarowski

17/12 S√°bado – 20h

Cantata na Sacada do Hotel Rio Negro com a presença do Papai Noel

Apresenta√ß√£o do Coral da Escola Olavo Bilac e Banda da Escola Tia Apol√īnia

18/12 Domingo – 20h

Apresentação de corais nas janelas do Seminário Seráfico

Coral Trier

Coral da Escola Bom Jesus

CMEI Agostinho Paizani Filho

Cantinho do Noel com a presença do Papai Noel após apresentação

Feira de Artesanato de Natal

Local: Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa

 19, 20 e 21/12 Segunda-feira, terça-feira e quarta-feira Р19h

Cantinho do Noel com a presença do Papai Noel das 19h às 21h

Sess√£o de Cinema

22/12 Quinta-feira – 19h

Encontro de Gaiteiros com M√°rcio Pedro

Cantinho do Noel com a presença do Papai Noel das 20h às 21h

Local: Cine Teatro Ant√īnio C√Ęndido do Amaral

23/12 Sexta-feira – 20h

Apresentação de corais nas janelas do Seminário Seráfico

Cantinho do Noel com a presença do Papai Noel

Coral da Igreja Resgate

Coral da Escola Municipal Olavo Bilac

Cantora Kelly Lukasinski

Feira de Artesanato de Natal

Local: Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa

CANTINHO DO PAPAI NOEL

Outra novidade no Natal rio-negrense é o Cantinho do Papai Noel, que está localizado no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. Uma área toda decorada para receber as famílias. O Cantinho fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h e aos finais de semana das 13h30 às 17h. Papai Noel estará presente conforme o cronograma:

Dia 18/12 domingo das 21h às 22h

Dia 19/12 segunda-feira das 19h às 21h

Dia 20/12 terça-feira das 19h às 21h

Dia 21/12 quarta-feira das 19h às 21h

Dia 22/12 quinta-feira das 19h às 21h

Dia 23/12 sexta-feira das 21h às 22h