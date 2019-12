Natal Solidário do Circo Social atendeu 19 comunidades em Riomafra

O projeto Circo Social finalizou nesta sexta-feira (27), a campanha Natal Solidário. Neste ano, a iniciativa possibilitou a doação de brinquedos novos e usados, cestas básicas e roupas, beneficiando, diretamente, 19 comunidades das cidades de Rio Negro e Mafra.

A campanha Natal Solidário do Circo Social também contou com a importante participação da população, que fez a doação de brinquedos em pontos espalhados pelas cidades. Parceiros do projeto também colaboraram com arrecadações.

A grande novidade desta edição foram as cartinhas com o tema “Um sonho de Natal”, onde crianças carentes puderam escrever o seu sonho. Os pedidos mais humildes foram realizados numa parceria do Circo Social com o Interact Club Rio Negro Riomafra, fazendo um Natal mais feliz para inúmeras crianças.

Com um ônibus – que foi gentilmente cedido pela empresa Transbasso Transporte e Turismo –, os voluntários do Circo Social visitaram diversas localidades, distribuindo os milhares de brinquedos para as crianças carentes. Os brinquedos foram carinhosamente embrulhados com as embalagens natalinas da empresa Big Passo Calçados, que gentilmente abraçou a causa.

Apresentações com os palhaços e personagens infantis do projeto também foram realizadas no mês de dezembro atendendo a gama de programação natalina em diversos eventos beneficentes da cidade.

Confira as fotos (clique para ampliar):