Nepotismo na Prefeitura de Rio Negro está com os dias contados

Nesta semana o executivo rionegrense encaminhou um projeto de lei, com emenda à lei orgânica do município, para a Câmara de Vereadores proibindo a nomeação de parentes, na linha reta e colateral até o terceiro grau, de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, para os chamados cargos em comissão, configurando em nepotismo, onde até o momento não existe uma lei municipal que impedia tal prática que na maioria dos municípios brasileiros ela já está sendo aplicada. No vizinho município de Mafra, tal lei já existe desde 2012 e já foi objeto de ações judiciais onde políticos e mandatários já foram punidos em virtude de sua aplicação.

Se este projeto de lei for aprovado pelos vereadores rionegrenses torna-se lei e esta nova prática deverá ser adotada pelos próximos prefeitos e vices que forem eleitos na próxima gestão.

TAMBÉM NO LEGISLATIVO?

Espera-se agora que a Câmara de Vereadores de Rio Negro siga o mesmo caminho e torne a prática do nepotismo também proibido no legislativo, se não, pouco vai adiantar, pois apadrinhamento de cargos de parentes entre os poderes pode continuar. Basta alterar a lei orgânica do município e constar que o legislativo também deverá adotar tal prática. É bem simples e fácil, basta os vereadores quererem!

A sociedade rionegrense deve exigir dos vereadores que também estendam o projeto de lei a todos os poderes.