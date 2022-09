Nesta quarta-feira será Dia D para inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Nesta quarta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, a Agência do Trabalhador de Rio Negro (SINE) realizará o Dia D para inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Trabalhadores com deficiência e reabilitados do INSS podem participar da ação que irá reunir empresas do município para incentivar a inclusão social e profissional. O objetivo é que o empregador possa realizar o processo seletivo desses candidatos às oportunidades de emprego atendendo ao Artigo 93 da Lei nº 8.213/91, que cita que “a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas”.

O Dia D será realizado simultaneamente nas Agências do Trabalhador do Estado. O evento é promovido pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalhador do Paraná, através do Departamento do Trabalho e Estímulo a Geração de Renda.

A Agência do Trabalhador de Rio Negro (SINE) fica localizado na Rua Dr. Getúlio Vargas, nº 167, Centro, próximo ao Salão 6 de Agosto.