A partir das 14h desta sexta-feira, dia 12, a equipe da Feira da Lua estará na Praça João Pessoa com todas as delícias da feira e atividades para as crianças. Haverá distribuição de doces e o ‘Camarim de Pintura’.  Às 17h inicia o show com a dupla Alisson e Breno. Prestigie!

