Nesta terça e quarta-feira terá sessão de cinema itinerante em Rio Negro

Nesta terça-feira, 05 de setembro, a comunidade da Fazendinha recebe a edição Cinema Integrante do Rio Negro Cult. O evento acontece na Escola Estadual Ana Schelbauer Braz de Oliveira. A programação inicia às 18h30 com a exibição do curta-metragem de animação “Coelhitos e Gambazitas”. Às 19h acontece a exibição do filme “Gonzaga”.

Na quarta-feira a sessão será realizada na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida no bairro Alto. A programação também inicia às 18h30 com a exibição do curta-metragem de animação “Coelhitos e Gambazitas”. Às 19h acontece a exibição do filme “O Menino da Porteira”. A entrada é gratuita.

Nos três primeiros dias do Rio Negro Cult, três comunidades já foram contempladas: Seminário, Roseira e Vila São Judas Tadeu. A programação iniciou com o cinema itinerante, que segue até o próximo dia 06.

A ação Cinema Integrante faz parte do Rio Negro Cult. Durante este mês várias atividades culturais estão sendo programadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.