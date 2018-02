Neste sábado: ganhe um curso de inglês ao realizar sua matrícula na Uninter

O Centro Universitário Internacional Uninter está com as inscrições abertas para o Vestibular de Verão 2018. São ofertados 60 cursos de graduação na modalidade a distância.

Ganhe 1 curso de inglês ao realizar sua matrícula nos cursos de graduação ou pós-graduação da Uninter. As inscrições e a realização do vestibular vão até o dia 20 de fevereiro. Para efetuar a inscrição, basta comparecer ao polo.

O polo Rio Negro da Uninter fica localizado na Rua Getúlio Vargas, nº 773, no Centro de Rio Negro (em frente à Unimagem).

Ligue e saiba mais: Uninter Rio Negro: (47) 3642-0424. Uninter Itaiópolis: 3652-1257

ENEM

O candidato também pode aproveitar o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dos últimos três anos em vez de prestar o vestibular. Para isso, é necessário sinalizar essa opção no momento do cadastro e aguardar o resultado, conforme Edital de ingresso.