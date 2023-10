Nível do rio Negro atinge 10 metros e a situação continua crítica em Rio Negro

Mesmo com o tempo ensolarado nesta segunda-feira, a situação continua crítica em Rio Negro, pois o nível do rio Negro continua subindo. Às 15h o nível registrado pelo sistema de monitoramento hidrológico da Copel foi de 10,087 metros, por isso mais casas estão sendo atingidas pela cheia do rio Negro e também do Passa Três.

Na tarde de ontem o prefeito James Karson Valério decretou situação de emergência em Rio Negro devido à enchente que atinge várias regiões do município. Com isso haverá mais agilidade nos procedimentos de compras de materiais necessários e também no recebimento de donativos.

A Prefeitura de Rio Negro e a Defesa Civil, juntamente com importantes parcerias, estão mobilizadas para atender a população. Famílias foram e continuam sendo orientadas a saírem das áreas de risco como precaução. Essa ação preventiva é importante para evitar prejuízos maiores e garantir, acima de tudo, a segurança dos cidadãos.

As Organizações Militares do Exército também auxiliam as famílias nas retiradas de móveis. Diversos cidadãos voluntários também participam dessa importante ação de solidariedade.

FAMÍLIAS ATENDIDAS

No último balando da Defesa Civil, até às 10h desta segunda-feira haviam 134 famílias cadastradas para receber auxílios, entre desalojados e desabrigados, totalizando 428 pessoas. No Ginásio de Esportes José Müller há 21 famílias acolhidas, num total de 80 pessoas. No Colégio Cívico-Militar há 16 famílias, com 46 pessoas acolhidas. Com a piora da situação outras escolas podem ser utilizadas para abrigar famílias.

As famílias que estão abrigadas pela Prefeitura estão recebendo todo o auxílio necessário, com café da manhã, almoço, janta e banho. Os animais de estimação também estão recebendo os devidos cuidados.

COLABORE COM DOAÇÕES

O município de Rio Negro está enfrentando uma crise devido às enchentes e cada ajuda faz a diferença. Se você deseja contribuir com as famílias desabrigadas, é possível realizar uma doação de forma rápida e segura através do PIX e transferência bancária.

Chave PIX: (47) 9 9171-1778

Transferência Bancária:

Banco do Brasil (001)

Agência: 2543-7

C/C: 41.534-0

CNPJ: 76.002.641/0001-47

PMRN DEFESA CIVIL

A conta corrente é exclusiva para recebimento de doações Defesa Civil e a utilização dos recursos será realizada pelo Município de Rio Negro dentro de todos os procedimentos de compra e de transparência exigidos pela legislação.

A população também pode colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, itens de limpeza e de higiene pessoal. Confira os pontos de arrecadação:

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Ginásio de Esportes José Müller

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras

ENCHENTE NÃO É TURISMO

Para a segurança de todos os cidadãos, a Prefeitura pede que a população saia de casa se realmente for preciso e evite passar pelas áreas atingidas pela cheia do rio. As equipes de socorro precisam que o trânsito e a área fiquem livres para o atendimento necessário às famílias que precisam deixar as residências.

Veículos e pessoas que estão nas áreas críticas apenas para observação, muitas vezes prejudicam a passagem dos carros da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Exército e de outros voluntários.

CONTATO COM A DEFESA CIVIL

A Defesa Civil de Rio Negro está em alerta constante. Uma central de atendimento é mantida para organizar as demandas. Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9171-1778 (WhatsApp). Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

AULAS

Neste domingo foi definido que algumas unidades escolares terão aulas remotas até segunda ordem. São elas: Escola Municipal Duque de Caxias, Escola Municipal Paulino Valério, Escola Municipal Eraldo Germano Plautz, Escola Municipal João Braz de Oliveira, Escola Municipal Tia Apolônia e CMEI Alceu Antônio Swarowski.

Os alunos da Escola Municipal José de Lima, Escola Municipal Mathias Augusto Bohn, Escola Municipal Venceslau Muniz e CMEI Claci Maria de Lima que não conseguirem chegar à unidade escolar terão aulas remotas. Nas demais unidades municipais haverá aula normal.

RUAS INTERDITADAS

Algumas ruas e estradas da cidade e do interior de Rio Negro estão com a passagem interditada para veículos e pedestres. A Prefeitura pede que a população evite trafegar em áreas de risco e busque rotas alternativas.

Além das vias da Vila Paraíso e da Vila Paraná, entre as áreas afetadas está a Av. Ildefonso Camargo Melo (próximo ao Detran), estrada da Maitaca sentido Fazendinha, parte da localidade da Roseira e também no bairro Estação Nova, nas ruas 8 de Dezembro e Vereador Pedro Train.

ACOMPANHE O NÍVEL DO RIO

É importante que a população acompanhe a evolução da situação. É possível acompanhar o nível do rio Negro através do site da Prefeitura: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/monitoramento-do-rio-negro

TRANSPORTE COLETIVO

O Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU) de Rio Negro-PR e Mafra-SC informa que devido às enchentes algumas linhas do transporte público coletivo terão alterações nesta segunda e terça-feira:

Faxinal/Bom Jesus (saída de Mafra): Com desvio via Rua Frederico Heyse

Com desvio via Rua Frederico Heyse Faxinal/Bom Jesus (saída de Rio Negro): Normal

Normal Fronteira: Com desvio

Com desvio Jardim América/Vila Ivete (saindo da Vila Ivete): Com desvio via Rua Nicolau Bley Neto

Com desvio via Rua Nicolau Bley Neto Jardim América/Vila Ivete (saindo do Jardim América): Com desvio via Rua Ptolomeu de Assis Brasil

Com desvio via Rua Ptolomeu de Assis Brasil KM 9: Normal

Normal Primavera: Normal

Normal Roseira: Suspensa

Suspensa São Lourenço: Normal

Para os demais dias o CIMU estará monitorando a situação para definir outras mudanças caso sejam necessárias. As informações atualizadas serão divulgadas no portal da Prefeitura (www.rionegro.pr.gov.br) e também nas redes sociais.