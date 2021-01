Nível do rio Negro baixa, mas previsões de chuvas deixam Riomafra em alerta

O nível do rio Negro começou a baixar na segunda-feira, de acordo com o monitoramento hidrológico da Copel. Mas ainda é preciso manter o estado de alerta, pois há previsão de chuva para os próximos dias, embora sejam com volumes menores. A previsão indica sol entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite.

O nível do rio Negro atingiu o seu maior nível no último domingo 24, alcançando 7,109m as 21h, com uma vazão de 338m³/s. Este é o nível considerado crítico e preocupante do rio Negro para enchente. Algumas estradas como na localidade da Maitaca em Rio Negro chegou a ser interditada.

Às 14h desta quarta-feira o nível registrado foi de 5,039 metro com uma vazão de 226 m³s.

As Defesas Civil de Rio Negro e Mafra elaboraram uma logística para o pleno e imediato atendimento no caso de urgência, às famílias que podem ser assoladas pela cheia do rio Negro e seus afluentes.

