Nível do rio Negro começa a baixar nesta segunda-feira (25)

O nível do rio Negro começou a baixar nesta segunda-feira, de acordo com o monitoramento hidrológico da Copel. Mas ainda é preciso manter o estado de alerta, pois há previsão de chuva para os próximos dias, embora sejam com volumes menores. A previsão indica Sol entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite.



O nível do rio atingiu os 7 metros neste domingo. Este é o nível considerado crítico e preocupante do rio Negro para enchente. Às 14h de hoje o nível registrado foi de 6,969 metros.

A Defesa Civil de Rio Negro elaborou uma logística para o pleno e imediato atendimento no caso de urgência, às famílias que podem ser assoladas pela cheia do rio Negro e seus afluentes.

Em Mafra uma reunião foi realizada para planejar as ações caso ocorram alagamentos em Mafra e caso seja preciso retirar pessoas das áreas de risco. No momento não há desabrigados, mas a prefeitura e a Defesa Civil estão em alerta.

Durante uma transmissão ao vivo feita na tarde da quinta-feira, o prefeito de Mafra Emerson Maas pediu a paciência dos mafrenses com relação às melhorias de ruas do interior que estão com problemas causados pelas chuvas constantes.

O prefeito afirmou que a prefeitura está em prontidão com a equipe da Defesa Civil nas áreas de risco. A prioridade no momento é atender as pessoas que estão nestas áreas de risco, já que há a possibilidade de haver enchente.

Caso haja a necessidade, os abrigos estão prontos em Mafra para atender os desabrigados.

O número de atendimento da Defesa Civil é 3643-7742.

