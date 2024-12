Nível do rio Negro continua subindo nesta terça-feira (10)

Compartilhar no Facebook

A Defesa Civil de Rio Negro informa que permanece em estado de alerta máximo, com todas as equipes mobilizadas e o plano de contingência totalmente ativado. Embora enchentes ainda não tenham ocorrido, o nível do rio Negro segue em elevação constante, demandando atenção redobrada por parte das comunidades em áreas de risco.

Monitoramento hidrológico do Rio Negro: o nível do rio atingiu 6,64 metros na manhã desta terça-feira.

O rio está subindo em média três centímetros por hora. Essa elevação ocorre mesmo que as chuvas cessem temporariamente, pois o aumento do nível está relacionado ao acúmulo de água proveniente das chuvas intensas que caíram desde o final de semana nas regiões por onde o rio passa. O volume de água acumulado ao longo do percurso continua sendo direcionado para o leito do Rio Negro, o que mantém a elevação de forma progressiva.

Ações em andamento:

Monitoramento contínuo: leituras do nível do rio estão sendo realizadas de hora em hora, com atualizações constantes para garantir a precisão das informações.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Plano de Contingência ativado: abrigos temporários estão prontos para receber a população, e rotas de evacuação foram definidas e estão sob supervisão constante.

Alertas preventivos: as comunidades em áreas de risco continuam sendo notificadas sobre medidas preventivas e orientações de segurança.

Coordenação operacional: todas as forças de segurança e apoio estão alinhadas, com equipes preparadas para atuar conforme as demandas.

Apoio logístico: recursos como equipamentos, veículos e suprimentos estão mobilizados para atender a qualquer eventualidade.

Orientação à população em áreas de risco:

Se você reside em uma área de risco, mantenha seus pertences essenciais organizados e prontos para remoção rápida, caso seja necessário evacuar. Inclua documentos, roupas, medicamentos e itens indispensáveis. É fundamental seguir as orientações das autoridades e evitar permanecer em áreas alagadas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Defesa Civil reforça que, mesmo com o término das chuvas na região, o nível do rio pode continuar subindo devido ao escoamento de águas das bacias hidrográficas que alimentam o Rio Negro. Seguimos monitorando as condições meteorológicas e hidrológicas de forma contínua e prontos para atuar preventivamente.

Contatos de emergência: