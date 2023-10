Nível do rio Negro se aproxima dos 10 metros nesta segunda-feira (09)

Riomafra revive o drama das enchentes. Nesta segunda-feira não há chuva intensa, mas o nível do rio Negro continua subindo. Às 9h o nível registrado foi de 9,941 metros, podendo ultrapassar a marca dos 10 metros ainda na manhã de hoje. As informações são atualizadas a cada hora pelo sistema de monitoramento hidrológico da Copel.

Mafra e Rio Negro já decretaram situação de emergência devido às inundações.

INTERDIÇÕES

Devido à elevação no nível do rio Negro e também do rio Passa Três, algumas ruas e estradas da cidade e do interior de Rio Negro estão com a passagem interditada para veículos e pedestres. A Prefeitura pede que a população evite trafegar em áreas de risco e busque rotas alternativas.

Além das vias dos bairros Vila Paraíso e Vila Paraná, entre as áreas afetadas está a Av. Ildefonso Camargo Melo (próximo ao Detran), estrada da Maitaca sentido Fazendinha, parte da localidade da Roseira e também no bairro Estação Nova, nas ruas 8 de Dezembro e Vereador Pedro Train.

Nesta tarde, 8, a Rua Dr. José Boiteux, nas proximidades do Supermercado MIG, foi fechada devido ao aumento do nível do Rio Bandeira. A elevação do rio afetou a ponte na rua, levando à interdição por motivos de segurança. A Defesa Civil juntamente com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Departamento de Trânsito tomaram medidas imediatas para garantir a segurança da população. Pedestres e motoristas foram orientados a evitar a área até que a situação se normalize. Mais informações durante o dia.

A Prefeitura de Mafra informa que, devido às intensas cheias do Rio Negro que afetam o desague do Rio da Lança, parte da Avenida Coronel Severiano Maia, especificamente no trecho próximo à Praça Miguel Bielecki, foi interditada por precaução e segurança da população. O único desvio atualmente disponível é pela ponte da Igreja Ukraina na rua Gen. Ptolomeu de Assis Brasil para quem utiliza os sentidos Centro Alto de Mafra para Bairro Jardim América e vice-versa.

As recentes chuvas resultaram no aumento do nível do Rio Negro, levando a água a transbordar e atingir a Avenida Coronel Severiano Maia. Para garantir a segurança de motoristas e pedestres, o trecho na altura da Praça Miguel Bielecki foi interditado até que a situação se normalize e a água se recolha.

O único desvio possível é pela ponte da Igreja Ukraina na rua Gen. Ptolomeu de Assis Brasil, sendo essencial que os condutores sigam essa rota alternativa para quem utiliza os sentidos Centro Alto de Mafra para Bairro Jardim América e vice-versa.

A Defesa Civil e equipes da prefeitura estão monitorando de perto a situação, prontas para agir e minimizar os impactos causados pelas cheias. Pedimos à população que siga as orientações, utilize o desvio indicado e evite transitar na área interditada até que a situação se estabilize.

A prefeitura reforça seu compromisso com a segurança e bem-estar dos moradores, mantendo-se ativa na assistência e pronta para qualquer eventualidade causada pelas condições climáticas adversas.

AULAS EM RIO NEGRO

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, informa a população como serão realizadas as aulas nas escolas e CMEIs municipais a partir desta segunda-feira.

Devido às inundações que ocorrem em diversas regiões do município e após uma consulta ao Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul, foi definido que algumas unidades escolares terão aulas remotas até segunda ordem. São elas: Escola Municipal Duque de Caxias, Escola Municipal Paulino Valério, Escola Municipal Eraldo Germano Plautz, Escola Municipal João Braz de Oliveira, Escola Municipal Tia Apolônia e CMEI Alceu Antônio Swarowski.

Os alunos da Escola Municipal José de Lima, Escola Municipal Mathias Augusto Bohn, Escola Municipal Venceslau Muniz e CMEI Claci Maria de Lima que não conseguirem chegar à unidade escolar terão aulas remotas.

Nas demais unidades municipais haverá aula normal.

AULAS EM MAFRA

m virtude do crescimento significativo do nível das águas que têm afetado vários pontos da cidade, incluindo alguns acessos do centro, a Prefeitura de Mafra, em conjunto com a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura tomou a decisão de suspender todas as aulas municipais e estaduais até a próxima quarta-feira.

As fortes chuvas que têm assolado a região e as cheias nos rios tornaram a situação preocupante, demandando ações preventivas para garantir a segurança e o bem-estar de toda a comunidade escolar. A suspensão das aulas visa resguardar alunos, professores, funcionários e familiares, evitando qualquer risco decorrente das condições climáticas adversas.

A administração municipal está em constante monitoramento da situação e trabalha em estreita colaboração com órgãos competentes para avaliar os impactos das condições meteorológicas na cidade. Medidas de prevenção e mitigação estão sendo implementadas para garantir a segurança da população e minimizar danos às infraestruturas urbanas.

Ressaltamos que a prioridade da Prefeitura de Mafra é sempre a segurança e o bem-estar de seus munícipes. Informações atualizadas serão divulgadas pelos canais oficiais do município e da Secretaria de Educação, mantendo a população informada sobre qualquer alteração no cenário atual.

Para esclarecimento de dúvidas e informações adicionais, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil municipal pelo telefone (47) 9258-9112 ou com os diretores responsáveis de cada escola.

ENCHENTE NÃO É TURISMO

O bom senso é fundamental em momentos como este. Para a sua segurança, saia de casa se realmente for preciso e evite passar pelas áreas atingidas pela cheia do rio. As equipes de socorro precisam que o trânsito e a área fiquem livres para o atendimento necessário às famílias que precisam deixar as residências.

Veículos e pessoas que estão nas áreas críticas apenas para observação, muitas vezes prejudicam a passagem dos carros da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Exército e de outros voluntários.

O bom senso é fundamental! E todos podem visitar os locais para ajudar, pois não existe tempo ruim para uma boa ação. Seja um voluntário ou realize uma doação para as famílias afetadas pela enchente. Confira os pontos de arrecadação:

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Ginásio de Esportes José Müller

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras

As famílias que necessitam de auxílio podem realizar o cadastro no ginásio com a equipe da Secretaria da Assistência Social.