Nível do rio Negro se aproxima dos 6 metros; chuva deve perder intensidade

O nível do rio Negro continua subindo neste domingo e já se aproxima dos seis metros. A Defesa Civil de Rio Negro afirmou no início da tarde de hoje que está monitorando o nível do rio Negro desde o último dia 12. O rio está com ótima vazão e a intensidade das chuvas irá diminuir.

O Corpo de Bombeiros também está em alerta, assim como as equipes das prefeituras.

De acordo com o monitoramento hidrológico da Copel, às 12h deste domingo (14/07/2024) o nível do rio Negro registrado foi de 5,56 metros, sendo considerado nível crítico 7,00 metros.

Segundo a previsão do Climatempo, a chuva deve continuar em Rio Negro e Mafra até a próxima terça-feira, mas com pouca intensidade, felizmente. O frio também deve continuar até a terça-feira.