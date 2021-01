Nível do rio Negro se aproxima dos 7 metros, considerado crítico

A Defesa Civil de Rio Negro elaborou uma logística para o pleno e imediato atendimento no caso de urgência, às famílias que podem ser assoladas pela cheia do rio Negro e seus afluentes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O nível do rio Negro chegou a 6,762 metros às 10h deste sábado. O nível considerado crítico e preocupante do rio Negro para enchentes é de 7,00 metros.

Em Mafra uma reunião foi realizada para planejar as ações caso ocorram alagamentos em Mafra e caso seja preciso retirar pessoas das áreas de risco. No momento não há desabrigados, mas a prefeitura e a Defesa Civil estão em alerta.

Durante uma transmissão ao vivo feita na tarde da quinta-feira, o prefeito de Mafra Emerson Maas pediu a paciência dos mafrenses com relação às melhorias de ruas do interior que estão com problemas causados pelas chuvas constantes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O prefeito afirmou que a prefeitura está em prontidão com a equipe da Defesa Civil nas áreas de risco. A prioridade no momento é atender as pessoas que estão nestas áreas de risco, já que há a possibilidade de haver enchente.

Caso haja a necessidade, os abrigos estão prontos em Mafra para atender os desabrigados.

O número de atendimento da Defesa Civil é 3643-7742.

Assista na íntegra:

A frente fria que trouxe chuva no último fim de semana na Região Sul do Brasil se afasta em alto-mar. Mas, uma grande convergência de umidade associada a sistemas de baixa pressão vão continuar favorecendo a formação de muitas nuvens que atravessam o Brasil desde a Região Norte, passando por estados do interior do país até o litoral entre Santa Catarina, Paraná e o sul de São Paulo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nos próximos dias, a indicação é que volume de precipitação diminua em relação aos últimos dias, mas a chuva que cair ainda é considerada significativa.

O tempo úmido e a condição de solo encharcado no nordeste de Santa Catarina, no leste do Paraná e no sul de São Paulo, mantém elevado o risco para deslizamentos de terra, nestas localidades.

A boa notícia é que com a diminuição do volume de chuva, o risco de alagamentos é menor.

Fim de semana

De acordo com o Climatempo, ao longo do fim de semana, muitos aglomerados de nuvens carregadas vão continuar ativas sobre a Região Sul do país. Isso significa que mais chuva está sendo esperada para os três estados da Região.

No próximo sábado, o tempo fica bastante instável com muita nebulosidade e pouca luminosidade, principalmente no norte do Rio Grande Sul, Santa Catarina e a região de Foz do Iguaçu. Nas demais áreas, a tendência é de mais aberturas de sol e pancadas isoladas.

No domingo, áreas de instabilidade que avançam do Uruguai em direção ao Rio Grande do Sul, vão espalhar nuvens carregadas pelo oeste gaúcho. Santa Catarina e o oeste do Paraná vão continuar com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. No litoral de Santa Catarina, os ventos úmidos que sopram do mar vão provocar chuva que vai e vem ao longo do dia.

Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil alertam população para os cuidados com as chuvas

Com as fortes chuvas que atingem principalmente as regiões do Planalto Norte, Litoral Norte e Vale do Itajaí, o Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil de Santa Catarina reforçam a necessidade de maior vigilância da população quanto aos riscos de inundações, deslizamento de terra, panes elétricas, entre outras ocorrências.

“Nós estamos alertas para atender as ocorrências que surgirem por conta das chuvas no estado. O Corpo de Bombeiros Militar já está monitorando a situação de Santa Catarina, junto às equipes da Defesa Civil no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, e está a pronto emprego para quando for necessário”, afirma o o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, coronel Charles Alexandre Vieira. “Em caso de emergência, as pessoas podem nos acionar pelo telefone 193. Reforçamos apenas o pedido para que as pessoas não fiquem em áreas de risco, não transitem em locais alagados e se antecipem para evitar tragédias”, complementa.

Orientações do Corpo de Bombeiros Militar:

– Não caminhe por áreas alagadas. A água pode estar contaminada, provocando doenças ou lesões, ou ainda esconder fios de energia elétrica que podem causar choques e problemas mais graves;

– Se a água estiver chegando próximo e ameaça entrar na sua residência, levante os móveis, eletrodomésticos e roupas, ou, se possível, cubra com lona. Separe um kit com remédios, algumas roupas e artigos de maior necessidade, como documentos, e, procure um local seguro para se abrigar. Caso seja necessário procure os abrigos municipais;

– Caso você tenha um local seguro e não alagado para se abrigar, faça uma reserva de alimentos, água potável e pilhas para lanternas;

– Pessoas acamadas, gestantes, crianças e idosos devem ser levados com prioridade para áreas seguras. Se precisar de ajuda, acione a Defesa Civil pelo fone 199 ou o Corpo de Bombeiros Militar pelo fone 193;

– Não transite de carro em ruas alagadas. Os motores de alguns veículos não são adaptados para inundações e acabam falhando;

– Se houver sinal de movimentação de solo, como muros que possam cair, árvores tortas ou caídas, rachaduras ou descida de terra com água, tipo enxurrada, saia do local de risco e acione a Defesa Civil para uma avaliação mais criteriosa;

– Turistas que estão em cidades atingidas pelas chuvas devem se antecipar para os deslocamentos evitando passar por áreas alagadas. Se tiverem voos agendados, precisam sair de casa com bastante antecedência para evitar contratempos;

– Seja proativo. Deixe o local com risco de inundação antes que isso não seja possível de ser realizado com segurança

– Evite áreas onde ocorreram desastres. Sua presença pode atrapalhar a atuação das equipes de emergência;

– Contate familiares e amigos e avise que você está bem.

Cuidados pós-chuvas

É preciso ter cuidado, mesmo após as chuvas, para evitar novas ocorrências, por isso é indicado para que a população não suba em telhados que estejam molhados, em árvores ou locais que estejam instáveis.

Nos casos de destelhamento a recomendação é que as pessoas não tentem subir em móveis, escadas ou no próprio telhado, para colocação de lonas, sem o equipamento de proteção individual, para atuação em altura. Uma opção mais segura é proteger os móveis com as lonas, ou criar uma proteção interna. Não tente reparar a rede elétrica por conta própria, chame um técnico, especialista no assunto.

Cortes de árvore:

O CBMSC realiza o procedimento de retirada de árvores quando estão interditando vias públicas ou quando há risco para uma residência. Nestes casos acione o 193, caso não se enquadre nestas situações, deve ser acionado um serviço particular.

Alertas

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alertas com cerca de 24 horas de antecedência e reforça a importância do cadastro para o recebimento de alertas SMS. Para isso basta enviar uma mensagem de texto SMS para o número 40199 contendo no corpo do texto apenas o Código de Endereçamento Postal (CEP) do local que deseja ser monitorado.

Emergência

Em caso de emergência a primeira recomendação é que as pessoas que precisam de auxílio mantenham a calma e utilizem o telefone 193, que é o canal de comunicação com o CBMSC para as ocorrências que possam trazer risco à vida. Também podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.