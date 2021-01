Nível do rio Negro ultrapassa os 7 metros; há alerta para chuva forte

Compartilhar no Facebook

O nível do rio Negro atingiu os 7 metros neste domingo. Este é o nível considerado crítico e preocupante do rio Negro para enchente. Às 10h o nível registrado foi de 7,070 metros.

A Defesa Civil emitiu novo alerta de temporais com riscos de estragos em Santa Catarina. O alerta vale das 8h deste domingo (24) até 23h59 de segunda-feira (258), para todo o Estado.

Conforme a órgão, este domingo é marcado pela volta dos temporais isolados em toda Santa Catarina. Do Extremo-Oeste ao Litoral Sul (área em amarelo no mapa abaixo) ainda há risco de queda de granizo.

Entre o Planalto Norte e Grande Florianópolis (área em laranja), a chuva deve ocorrer de forma ocasional, intercalada com períodos de abertura. Segundo a Defesa Civil, no entanto, ainda persiste a condição de chuva forte em curto espaço de tempo, o que mantém o alerta para estragos.

A Defesa Civil de Rio Negro elaborou uma logística para o pleno e imediato atendimento no caso de urgência, às famílias que podem ser assoladas pela cheia do rio Negro e seus afluentes.

Em Mafra uma reunião foi realizada para planejar as ações caso ocorram alagamentos em Mafra e caso seja preciso retirar pessoas das áreas de risco. No momento não há desabrigados, mas a prefeitura e a Defesa Civil estão em alerta.

Durante uma transmissão ao vivo feita na tarde da quinta-feira, o prefeito de Mafra Emerson Maas pediu a paciência dos mafrenses com relação às melhorias de ruas do interior que estão com problemas causados pelas chuvas constantes.

O prefeito afirmou que a prefeitura está em prontidão com a equipe da Defesa Civil nas áreas de risco. A prioridade no momento é atender as pessoas que estão nestas áreas de risco, já que há a possibilidade de haver enchente.

Caso haja a necessidade, os abrigos estão prontos em Mafra para atender os desabrigados.

O número de atendimento da Defesa Civil é 3643-7742.

Risco alto para deslizamentos, alagamentos e enxurradas

Conforme a Defesa Civil, esta região do Planalto Norte à Grande Florianópolis (laranja) é onde há risco alto para deslizamentos, alagamentos e enxurradas. Isto ocorre pela condição de chuva forte em curtos períodos de tempo.

A previsão do órgão indica que a semana começa com condições de tempo semelhantes à deste domingo.

Situação dos rios e barragens

A Defesa Civil acompanha a situação do nível dos rios e barragens em Santa Catarina. Conforme o boletim mais recente, está em “nível de atenção” o rio Itajaí-Açu na estação de Blumenau.