Nível do rio sobe e mais famílias e estradas são afetadas em Rio Negro

Com a chuva volumosa desta quinta-feira, cresceu o número de famílias atingidas pelas inundações em Rio Negro. De acordo com a Defesa Civil, já são 377 famílias que foram atingidas pela cheia do rio Negro ou do rio Passa Três, sendo 1.235 pessoas afetadas.

A Defesa Civil de Rio Negro já realizou aproximadamente 137 remoções de pessoas das áreas críticas do município, além das demais remoções feitas por particulares. Mais famílias devem ser retiradas nas próximas horas, pois o nível do rio Negro continua subindo. Às 18h o índice pluviométrico do rio Negro é de 10,608 metros, segundo o monitoramento hidrológico da Copel.

Muitos moradores foram abrigados por familiares e outros estão em dois abrigos municipais: Ginásio de Esportes José Müller e o Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha. Atualmente são 174 pessoas acolhidas nos abrigos municipais.

Nesta quinta-feira o governador Ratinho Junior determinou que o Estado contrate hotéis e pousadas para pessoas desabrigadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. A determinação foi dada à Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJU), Secretaria do Desenvolvimento Social e Família e à Defesa Civil, que farão o levantamento da situação dos desabrigados nas cidades mais atingidas, como Rio Negro e União da Vitória.

Várias ruas e estradas da cidade e do interior de Rio Negro estão com a passagem interditada para veículos e pedestres devido às inundações causadas pela cheia do rio Negro e também do rio Passa Três. Com a elevação do nível do rio, hoje mais estradas foram interditadas, como na vila rural do Lageado dos Vieiras, Campina Bonita ao Matão do Caçador e na Campina dos Andrades, no popular “Arroio da Viúva”.

Além das vias da Vila Paraíso e da Vila Paraná, que são as áreas mais atingidas pela cheia do rio, entre as áreas que já estavam interditadas está parte da Rua Riachuelo no Centro, Av. Ildefonso Camargo Melo (próximo ao Detran), estrada da Maitaca sentido Fazendinha, trechos da Campina dos Andrades, Roseira, Cunhupã, Vila Zelinda, além do bairro Estação Nova, nas ruas 8 de Dezembro e Vereador Pedro Train.

Para os usuários da linha Fazendinha haverá transporte gratuito a partir desta sexta-feira, dia 13, saindo da Campina dos Andrades (saída na Capelinha) às 7h30 e 13h seguindo até a rodoviária de Rio Negro. Os horários de retorno serão às 12h e 17h30.

A Defesa Civil de Rio Negro está em estado de vigília e monitoramento. Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9171-1778 (WhatsApp). Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.