Noite de Corais ‘Amigos que Cantam’ comemorou os 190 anos da Imigração alemã em Rio Negro

O evento contou com o apoio do Sesc/Senac Rio Negro, do Moinho Werner e da Associação Brasileira Alemã Trier

A noite do último dia 26 foi especial na Igreja Nossa Senhora Aparecida com a Noite de Corais ‘Amigos que Cantam’. O evento foi promovido para comemorar os 190 anos da Imigração alemã em Rio Negro e contou com o apoio do Sesc/Senac Rio Negro, com apoio do Moinho Werner e da Associação Brasileira Alemã Trier.

Abrilhantaram a noite o Coral Sanepar, Cantoria Alemã da Associação Alemã Trier, Coral Sons em Si, Coral Ecumênico Cânticos de Louvor e Dó Maior, Coral Luterano de Rio Negro, Coral Rio Negro e a Banda Marcial do Colégio Estadual Presidente Caetano Munhoz da Rocha.