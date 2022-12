Noite festiva é realizada com usuários do CAPS de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na última sexta-feira foi realizada uma noite festiva com a presença dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Rio Negro.

Vários prêmios foram sorteados entre os participantes, como peças confeccionadas pelos próprios usuários em suas oficinas terapêuticas e outros excelentes brindes, que foram doados pelos apoiadores do evento.

Eventos como esse são de suma importância para o tratamento proposto, auxiliando no desenvolvimento do raciocínio e na questão relativa à socialização dos usuários do CAPS.

A equipe do CAPS agradece a Associação de Moradores São Francisco pelo espaço cedido, as pizzarias Fornneros, Dupla Gula e La Formassa Pizzaria pela premiação cedida ao evento, a Cidinha Pereira pela doação de brindes e a todos que contribuíram de alguma forma para que o evento fosse realizado.

O CAPS também agradece pela importante presença de prefeito James Karson Valério, da primeira-dama Raquel Valério e da secretária de saúde Simone Angélica Gondro.