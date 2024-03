Nova ação itinerante da Prefeitura é realizada no posto de atendimento da Roseira

Ações itinerantes são realizadas periodicamente pela Secretaria Municipal da Fazenda de Rio Negro para levar os serviços da Prefeitura cada vez mais perto do cidadão. Na Roseira uma nova ação ocorreu na última terça-feira no Posto de Atendimento “Moyses Francisco Alves”.

A população teve à disposição diversos serviços, como a emissão da taxa de coleta de lixo, impressão do carnê do IPTU 2024, renegociações de dívidas com o Município de Rio Negro e emissão de guias diversas.

Com estas ações o público daquela região não precisa se locomover até a Prefeitura, poupando tempo e dinheiro. O posto de atendimento está situado na Rua Gustavo Francisco Alves, no bairro Roseira (próximo ao Mercado Roseira e Bar do Mario). O horário de funcionamento é das 13h30 às 17h. Junto ao espaço há uma academia ao ar livre. O posto de atendimento também oferece Internet livre aos cidadãos.

A Prefeitura de Rio Negro também mantém outros postos de atendimentos que ficam abertos diariamente com facilidades e inovação para que os serviços públicos fiquem cada vez mais acessíveis e ágeis. Além deste da Roseira, outro posto está situado no antigo Paço Municipal no Centro (em frente à Praça João Pessoa). Na subprefeitura do Lageado dos Vieiras também são disponibilizados diversos serviços diariamente durante o horário de expediente.