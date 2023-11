Nova Base Descentralizada do SAMU é inaugurada em Rio Negro

A sa√ļde p√ļblica de Rio Negro recebeu mais um importante investimento. Na manh√£ desta ter√ßa-feira foi inaugurada a nova Base Descentralizada SAMU 192 – Rio Negro ‚ÄúIngrid Aparecida Dem√©trio‚ÄĚ. Com isso o Servi√ßo de Atendimento M√≥vel de Urg√™ncia (SAMU) est√° integrado ao Complexo Municipal de Sa√ļde Oscar Koster.

O novo espa√ßo possui garagem com √°rea de higieniza√ß√£o das ambul√Ęncias, sala para a coordena√ß√£o, sanit√°rios, vesti√°rio, dormit√≥rios, cozinha, almoxarifado e sala para higieniza√ß√£o de equipamentos.

A base est√° instalada em uma √°rea de 179,38 m¬≤ na Avenida Francisco Xavier da Silva, n¬ļ 776. As obras para a adapta√ß√£o da edifica√ß√£o do Complexo de Sa√ļde Municipal – Fase III ocorreram atrav√©s do Processo de Licita√ß√£o n¬ļ 45/2023.

Atuante em todo territ√≥rio nacional, o SAMU √© componente essencial da Rede de Aten√ß√£o √†s Urg√™ncias, sendo o elemento destinado ao precoce atendimento √†s v√≠timas acometidas de algum agravo a sua sa√ļde, mediante o envio de ve√≠culos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo n√ļmero 192 e acionado por uma central de regula√ß√£o das urg√™ncias.

A base descentralizada busca otimizar o tempo resposta dos atendimentos, devendo, portanto, estar localizada em local estrat√©gico dentro dos munic√≠pios, al√©m de oferecer estrutura operacional necess√°ria para o servi√ßo, devendo comportar √°rea de prote√ß√£o e desinfec√ß√£o das ambul√Ęncias, assim como dos materiais e equipamentos utilizados nos atendimentos e condi√ß√Ķes para comportar as equipes que permanecem em prontid√£o 24 horas por dia, todos os dias da semana, conforme preveem as normativas nacionais para o servi√ßo.

O SAMU de Rio Negro é integrante do SAMU Regional Metropolitano de Curitiba junto com os demais municípios da região metropolitana. Implantado em 01 de agosto de 2012, totaliza 8.610 atendimentos desde então. Sua equipe é formada por técnicos em enfermagem e condutores de veículos de emergências, todos com formação específica de socorrista, tendo competência técnica para atuação da modalidade de suporte básico de vida. O SAMU de Rio Negro também conta com apoio de suporte avançado de vida terrestre e aeromédico para os casos mais delicados.

Ingrid Aparecida Dem√©trio fez parte da equipe do SAMU de Rio Negro e perdeu a vida em um grave acidente de tr√Ęnsito. Por ser uma profissional dedicada, o local foi denominado com seu nome como justa homenagem.

Al√©m da presen√ßa de familiares da homenageada, a solenidade teve a presen√ßa de diversas autoridades, entre elas o prefeito James Karson Val√©rio; a secret√°ria municipal de sa√ļde Simone Ang√©lica Vitorino Gondro; a chefe da Rede de Urg√™ncias de Rio Negro, enfermeira Eva Marcela Brantl; o presidente da C√Ęmara Municipal, Elcio Josu√© Cola√ßo; e o diretor de urg√™ncias de Curitiba, Dr. Pedro Henrique de Almeida, que tamb√©m representou o Complexo Regulador de Urg√™ncias.