Nova cantina já está atendendo no parque do seminário em Rio Negro

A nova cantina já está atendendo no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa em Rio Negro. Há uma grande variedade de bebidas, doces e salgados.

É possível acompanhar as novidades através do grupo no WhatsApp. Para entrar basta clicar no link abaixo:

https://chat.whatsapp.com/KuQ0vC9zMPV0rwTcpBBdWD

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

• Sábado e domingo: 11h às 18h sem fechar para almoço.

• Segunda a sexta-feira: 8h30 às 16h30 sem fechar para almoço.

O espaço fica localizado próximo ao campo principal do parque e início das trilhas.